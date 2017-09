Jorge Jesus reforça esta terça-feira, em entrevista à Marca, o compromisso com o Sporting, falando da ligação ao clube de Alvalade como "uma missão".Questionado sobre a existência de propostas e um eventual desejo de sair de Portugal, o técnico leonino respondeu: "É verdade que há ofertas mas agora tenho a missão do Sporting. Tenho isso bem claro na minha cabeça. Saí de um clube que ganhava tudo para outro que não ganhava nada. Tenho de fazer o Sporting campeão. No futuro? Pois, não sei. Vivo o dia a dia, logo veremos.

Autor: Sandra Lucas Simões