Com as opções para o jogo frente ao Marítimo, a contar para a Taça CTT, Jorge Jesus aumentou para 23 o número de jogadores utilizados nas primeiras 10 partidas da temporada. O treinador leonino confirmou, assim, a ideia de que está apostado em fazer uma gestão parcimoniosa do plantel, em temporada na qual, como de costume, o Sporting tem os olhos postos no campeonato.



Na lista dos futebolistas que já participaram em jogos oficiais (Liga, Champions e Taça CTT), salienta-se o topo, onde se destaca uma dupla argentina: Acuña e Battaglia, com 10 presenças, sinal de que participaram na totalidade dos compromissos da equipa – a presença no duelo com os madeirenses isolou-os do grupo de sete elementos que vêm a seguir, com 9 jogos.

Por outro lado, a partir desta terça-feira, noite em que Salin, Tobias Figueiredo e Mattheus Oliveira se estrearam, só três elementos do grupo ainda não atuaram na equipa principal: o guarda-redes Pedro Silva (utilizado na equipa B), João Palhinha e Gelson Dala – os dois últimos estavam no banco frente aos insulares, prova de que, numa só penada, Jorge Jesus podia ter resolvido a questão de utilizar o plantel na totalidade. Frente ao conjunto de Daniel Ramos, oito dos catorze utilizados têm 4 ou menos jogos efetuados, lista que começa em Alan Ruiz e Podence e vai aos estreantes, passando por Petrovic, Ristovski e André Pinto. Alan Ruiz só jogou 90 minutos em quatro ocasiões O avançado argentino efetuou o 30.º jogo pelos leões. Depois de um período de adaptação, afirmou-se na equipa e está agora a voltar. Impressionante é verificar que, ao longo desse período, só em quatro ocasiões esteve em campo 90 minutos: frente a Boavista, Estoril e Marítimo (para o campeonato) e com o Praiense (em jogo da Taça de Portugal).

Autor: Rui Dias