"O Sporting vai para este jogo com duas possibilidades. Aquela que nós achamos que temos capacidade é passar esta fase de grupos. Vamos lutar amanhã porque uma vitória garante logo a Liga Europa e dá a possibilidade de acreditar em passar a fase de grupos. É um sinal da qualidade que o Sporting tem tido neste grupo, com dois colossos do futebol mundial, onde nós vamos quase de certeza disputar o apuramento até à última jornada, e isso traduz o nosso valor. Vamos defrontar um adversário que, todos vão ver, é muito forte. A vitória do Sporting na Grécia não foi muito realçada, mas amanhã vão ver que é uma equipa do nosso nível.Podes jogar para dois resultados, enquanto a outra equipa joga só para um. Mas o Sporting vai jogar, como é óbvio, com o pensamento de ganhar, porque aí garantimos logo uma posição e assim vamos para Barcelona para fazermos o último jogo com a segurança de que um dos objetivos está conquistado. Praticamente ninguém esperava que o Sporting ainda estivesse a disputar o apuramento. A experiência, não tanto dos jogadores mas principalmente da equipa técnica… Sabendo que na Champions não se pode errar muitas vezes, quando temos duas hipóteses temos de saber segurar uma. Fazer as coisas com inteligência.""Vão ter várias cartas na manga. Têm bons jóqueres, bons jogadores. Estão melhor organizados do ponto de vista defensivo com este novo treinador. Elogios ao Sporting? É um elogio em função do que temos feito na Champions. Dois jogos com Juve e Barça ao nível desses dois monstros que surpreenderam muita gente que não conhecia a equipa do Sporting. Portanto é um elogio por esses jogos e isso não vai tirar-nos o foco, porque sabemos que vamos jogar amanhã com uma grande equipa. Se não estivermos ao nível do que temos feito, podemos ser surpreendidos."