"O futebol deu-me tudo: independência económica, ter posses para ajudar a minha família, cresci como homem, a ser responsável, a saber viver com as regras da sociedade. Tudo o que hoje sou devo ao futebol", sublinhou.As histórias são mais do que muitas e a propósito da sua experiência de soldador, recordou um episódio no Benfica."Estávamos a treinar e estavam a mudar uns painéis de publicidade. Pedi ao senhor se podia soldar e assim foi: soldei de baixo para cima que é o mais difícil. O homem ficou impressionado", lembrou.Jorge Jesus assume que gosta de se rir de si próprio - "não muito, mas rio-me", disse - e quando questionado sobre os seus conhecimentos de espanhol não passa ao lado do célebre episódio do 'oitchentcha e otcho'."Aprendi espanhol a comunicar com os meus jogadores, tenho muitos argentinos, paraguaios, ..., e fui aprendendo com eles. Dou alguns erros. Disse o 'oitchentcha e otcho' numa entrevista à 'Marca' e depois pedi a um jogador argentino para pronunciar 88 para saber como era afinal. Não estava muito longe (risos)".As pastilhas são outra das imagens de marca do técnico que revelou levar dois pacotes para os jogos. "Ponho um em cada bolso. Vou tirando, tirando, e só no final é que sei se gastei tudo".