"O desejo dele, sem dúvida nenhuma, é estar junto com a gente novamente. Ele quer voltar a jogar onde foi feliz. Torço para que essa situação seja concluída logo e ele volte a vestir o nosso manto", revelou Diego Souza (ex-jogador do Benfica), citado pelo site brasileiro Superesportes. O Sport, no entanto, já se reforçou com Paulo Henrique, ex-avançado do Estoril.



At. Mineiro sonda médio



Elias e André têm propostas para sair do Sporting, mas esse é um cenário fora de equação. Por parte do treinador, Jorge Jesus, que não quer abrir mão tanto do médio como do avançado, e do próprio Bruno de Carvalho, que garantiu ao treinador dos leões a permanência dos jogadores que este considera serem essenciais para esta temporada.No entanto, tanto Elias como André têm mercado e o avançado, de 26 anos, está a par do interesse do Sport Recife, clube que representou em 2015. Mas a proposta do clube brasileiro esbarrou na intransigência da SAD sportinguista. No entanto, André terá confessado a vontade de voltar ao clube do Rio de Janeiro...