Questionado sobre se as críticas de Bruno de Carvalho eram evitáveis, o antigo jogador de futsal esclareceu que o presidente tem legitimidade para as fazer: "Todos nós assistimos a um 'post' do presidente do Sporting, que tem legimitidade para o fazer porque é presidente. É uma pessoa que está ligada ao Sporting e comanda os destinos do clube. Tenho o máximo respeito por ele. Não me cabe a mim estar publicamente a atirar mais achas para a fogueira, porque o clima é bastante complicado. O Sporting tem uma época desportiva para preparar no próximo ano, esperemos que os títulos surjam. Falou-se tanto nos notáveis do Sporting recentemente por causa do caso Jorge Jesus e todos eles se mostraram muitos disponíveis para ajudar. Neste momento temos todos de ajudar a que as coisas tenham calma. Há uma época muito importante para preparar. Não estamos em clima eleitoral para que as pessoas venham à praça pública comentar este tipo de situações. É importante que primeiro se percebam os motivos e não se comente à boca da urna".Por fim, João Benedito aplaudiu o facto de o presidente do Sporting ter decidido deixar o Facebook: "É uma medida consciente e que na minha opinião, sem sarcasmo, faz sentido. É uma medida até defensiva. O Sporting não vai deixar de comunicar e, como tal, se [a decisão] foi tomada, foi em consciência. É uma medida correta".