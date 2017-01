Com Pedro Madeira Rodrigues, João Benedito confessa que falou uma vez e que vê neste candidato uma pessoa com princípios e ideias, embora não conheça o suficiente para se alongar."Não o conheço profundamente. Madeira Rodrigues parece-me uma pessoa carregada de princípios, com ideias boas para o clube. Mas não tenho qualquer outra opinião a nível pessoal." Já sobre se sente que merecia uma homenagem dos leões, depois de 22 anos no clube, responde: "Se alguém tem de fazer uma homenagem, sou eu aos sócios e adeptos do Sporting, pelos anos que me deram. Ainda hoje vou na rua e muita gente pode não saber o meu nome, mas dizem: ‘Olha, vai ali aquele guarda-redes do Sporting’."

Autor: António Bernardino