Bruno de Carvalho convidou João Benedito para a Comissão de Honra da sua candidatura eleitoral, mas, sabe, o antigo capitão do futsal do Sporting declinou esse convite. Benedito chegou a ser apontado como eventual candidato às eleições de 4 de março, embora a constituição de uma lista encabeçada pelo ex-guarda-redes esteja, para já, colocada de parte.Recorde-se que, tal comoadiantou, a única possibilidade de João Benedito vir a estar envolvido neste ato eleitoral seria na condição de cabeça de lista. Foi por isso, aliás, que sede Pedro Madeira Rodrigues quando o candidato disse contar come é também por isso que, mais recentemente, recusou fazer parte da Comissão de Honra de Bruno de Carvalho.