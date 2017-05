Continuar a ler

Benedito admitiu que possa "ter acontecido alguma coisa", mas preferiu não alongar-se sobre o assunto, até porque, disse, "o Sporting precisa de estabilidade".



"Neste caso, a notícia surpreende-nos a todos. Numa contingência pós-eleitoral, com 87 por cento dos votos, o vice-presidente estar a sair... acho que pode ter acontecido alguma coisa, mas não me cabe a mim comentar a situação nem entender os porquês. O Sporting precisa de estabilidade e hoje não é altura para fazer comentários em relação ao que quer que seja dos recentes acontecimentos do Sporting", acrescentou.



João Benedito estava no debate organizado pelo Sindicato dos Jogadores sobre carreiras duais quando recebeu a notícia da demissão de Vicente Moura do cargo de vice-presidente do Sporting. O antigo jogador de futsal dos leões referiu, a propósito desta saída, que Vicente Moura "lá terá os seus motivos"."Recebi a notícia há pouco. Trabalhei com ele no Sporting durante um curto período, acompanhei-o enquanto ele foi presidente do Comité Olímpico. É uma pessoa ligada ao desporto, que sabe do desporto e andou muitos anos neste mundo. Recentemente troquei algumas palavras com ele. Ele lá terá os seus motivos para ter tomado essa decisão. Troquei essas palavras numa competição em que uma das equipas do Sporting jogou. Encontrámo-nos no avião, falámos de forma cordial", começou por dizer.

Autores: Pedro Gonçalo Pinto e Luís Miroto Simões