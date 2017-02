Segundo o que o nosso jornal apurou junto de fonte próxima do processo, o treinador da equipa B do Sporting, João de Deus, não irá resistir a mais um resultado negativo, desta feita diante do Varzim (2-1, em Alcochete).O técnico encontra-se neste momento a acertar os detalhes que visam a sua desvinculação do clube, algo que deverá ficar concluído nas próximas horas. A SAD leonina já está à procura de soluções que ajudem a formação secundária a conseguir manter-se na 2.ª Liga, mas a opção poderá recair num homem da casa.O Sporting B já não ganha há 3 meses (12 jogos no total) e encontra-se, nesta altura, na penúltima posição da 2.ª Liga, ou seja, em zona de descida direta ao Campeonato de Portugal.

Autor: Alexandre Carvalho