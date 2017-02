Na hora da despedida, e em declarações à Sporting TV, o ex-treinador da equipa B, João de Deus, deixou algumas palavras de agradecimento à estrutura de futebol dos leões, enaltecendo o apoio que sempre sentiu, nos bons e maus momentos.

Refira-se que o acordo alcançado entre as partes foi feito sem qualquer tipo de problema por parte do treinador, que não colocou entraves na hora de acertar os detalhes da saída. "Foram quase dois anos e meio passados nesta casa, de bons momentos vividos. Nesta altura, o que mais gostaria era deixar uma palavra de agradecimento para toda a estrutura pelo apoio incondicional. Senti sempre um grande apoio e são esse tipo de situações que ajudam a percebermos a grandeza do clube", começou por dizer João de Deus, de 40 anos, deixando depois uma mensagem sentida aos jogadores: "Por fim, deixar uma palavra à minha equipa, os meus miúdos. Apesar do momento não ser bom, não quer dizer que não tenham competências e que não sejam capazes de dar a volta por cima. Acredito que o final será feliz e que eles, com uma pontinha de sorte e sobretudo com acreditar e a nova injeção de moral que estes momentos trazem, irão de certeza dar a volta por cima. O final será feliz e risonho para todos eles."

Autores: Alexandre Moita e Pedro Gonçalo Pinto