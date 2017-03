Parabéns Bruno, continuação de bom trabalho.Estamos encantados! — Joao Gabriel (@Jgdm1965) 5 de março de 2017

João Gabriel, antigo diretor de comunicação do Benfica , publicou este domingo nas redes sociais uma mensagem dirigida a Bruno de Carvalho, reeleito presidente do Sporting no sábado com 86,13% dos votos.