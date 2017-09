João Mário ainda não 'esqueceu' o Sporting: num vídeo reproduzido nas plataformas oficiais dos leões, o médio que veste agora as cores do Inter Milão garantiu que estará a torcer pela vitória desde Itália, aproveitando para pedir aos adeptos que encham o Estádio José Alvalade."Sportinguistas: sei bem o quão importante é o vosso apoio, por isso peço a todos vós que no domingo encham Alvalade para apoiar o nosso Sporting. Estou cá deste lado a torcer por vocês!", garantiu o futebolista que consta na história do clube como a maior transferência de sempre - 40 milhões de euros.

Autor: Bruno Fernandes