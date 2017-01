Autor do golo que valeu este domingo o triunfo ao Inter Milão sobre o Palermo , o médio português João Mário deixou claro que a sua vontade em rumar a Itália acabou por ser decisiva para a transferência que se deu no início da temporada, numa intervenção na qual fez uma observação curiosa sobre Bruno de Carvalho."Sempre quis vir para cá. O presidente do Sporting é uma pessoa um pouco especial, mas agora estou aqui e estou feliz", assegurou, em declarações à Sky Italia.

Autor: Fábio Lima