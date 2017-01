João Paiva dos Santos explica o que está em causa. "O conselho fiscal da SAD aceitou fazer a auditoria externa com pressupostos cumulativos que estão a ser analisados, a fim de aferir se colidem, ou não, com o que pedi. Um deles é que os custos sejam suportados por mim, algo que eu já havia oferecido à SAD quando apresentei o meu pedido. Nesse campo estamos de acordo. Se estiver presente um consentimento da auditoria que propus e nos moldes que apresentei, avançarei de imediato. Se for uma substituição, suportando eu os custos, então não me parece que estejamos perante a mesma realidade, entre pedido e resposta", diz o empresário, que concorreu à presidência em 2013 e desistiu em favor de José Couceiro. "Irei solicitar esclarecimentos ao presidente do conselho fiscal da SAD [Rui Moreira de Carvalho]."