É uma lista de que Jorge Jesus ainda fará sair um jogador, para chegar aos 18 que entram no boletim de jogo.



Lista de 19 convocados:



Guarda-redes: Rui Patrício e Salin



Defesas: Coates, Jonathan, Coentrão, André Pinto, Ristovski, Mathieu e Piccini



Médios: William, Bruno Fernandes, Acuña, Bruno César, Battaglia, Podence, Mattheus Oliveira e Gelson Martins



Ristovski e Mattheus Oliveira foram chamados aos convocados do Sporting, para o jogo deste domingo com o Desportivo de Chaves, no estádio José Alvalade (20:15), com João Palhinha a sair das opções. Iuri Medeiros também ficou de fora por opção técnica, ao passo que Tobias Figueiredo e Alan Ruiz estão lesionados.Em comparação com os 18 futebolistas que entraram na ficha de jogo em Turim, no jogo com a Juventus (derrota por 2-1), na quarta-feira, na Liga dos Campeões, o técnico dos leões fez agora entrar os dois jogadores.