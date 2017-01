João Palhinha fez a sua estreia pelo Sporting na Madeira, diante do Marítimo, assumindo-se agora como solução de pleno direito nos leões. 'Resgatado' ao Belenenses, a quem estava emprestado, o médio explica que para além da qualidade técnica e física há outros aspetos decisivos na ascensão de um jogador a uma equipa principal."As características físicas também têm a sua importância, mas nesse salto não tem grande importância o físico. O que importa é como o jogador reage e como trabalha e a cabeça. Muitas vezes as pessoas pensam que é só o trabalho de campo que chega, mas não é assim. Em casa temos o nosso treino, o nosso trabalho de casa. Quando chegamos ao futebol profissional temos de pensar assim. Já não somos meninos, promessas. Já somos adultos, temos de encarar as coisas como homens. O que sempre trabalhei mais foram os aspectos posicionais", explicou o jovem médio à 'Sporting TV'.Dados os primeiros passos na formação principal, Palhinha, de 21 anos, espera continuar a crescer: "Qualquer jogador da formação tem como objetivo chegar à equipa principal, sinto-me bastante orgulhoso pelo meu trajeto até aqui e por me ter estreado pela equipa principal, até pelas dimensões que tem este clube. Tenho ainda mais vontade em alcançar os objectivos para a minha carreira. Marítimo? Foi um jogo difícil, nunca é fácil jogar na Madeira. O Marítimo tem boa equipa, mas acho que correspondi bem, sei que tenho muito mais para dar, crescer e evoluir. É continuar a trabalhar e certamente no próximo jogo quando for chamado estarei a um nível superior."

Autor: Ricardo Granada