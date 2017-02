João Palhinha entrou já nos descontos da vitória do Sporting sobre o Moreirense e, após o apito final, comentou novamente a polémica em torno das declarações de Jorge Jesus no pós-clássico no Dragão, explicando que as mesmas não tiveram qualquer influência negativa.



"Penso que deram demasiado importância a esse assunto. Não estou preocupado. Quero continuar a crescer e o míster tem-me ajudado", começou por dizer o médio, de 21 anos, completando: "As críticas são boas para evoluirmos. Quero aprender com os erros e continuar a evoluir. E Jorge Jesus vai-me ajudar a chegar onde quero. Tem-me apoiado desde que cheguei. Transmite-me confiança e acredita em mim."

Quanto ao jogo, Palhinha enalteceu a atitude do Sporting: "Foi uma vitória muito sofrida. Tínhamos de ter muita garra e raça para sairmos daqui com os 3 pontos."

Autores: Alexandre Carvalho e Ricardo Vasconcelos