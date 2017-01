Continuar a ler

"O mister trem um papel fundamental no meu crescimento. Saber que ele aprecia as minhas qualidades é, sem dúvida, muito bom. Nos treinos temos a oportunidade de trabalhar muito a finalização e é esse um dos aspectos onde terei de evoluir", salienta.Também a experiência no Belenenses, onde agarrou a titularidade no meio-campo azul às ordens de Quim Machado, não passou em claro. Aliás, Palhinha vinca que o clube do Restelo será "guardado no coração"."Em comparação com o estilo de jogo do Sporting, o Belenenses não tem tanta bola, passa mais tempo a defender do que atacar. Foi uma experiência diferente daquela que encontro no Sporting, mas foi uma oportunidade importante para construír pilares para o futuro. As pessoas pensam que é fácil fazer essa transição, mas nada disso. Estando emprestados, temos de dar ainda mais. Felizmente o Belenenses foi um sítio onde cresci, sempre fui tratado bem e nunca me faltou nada. É um clube que irei guardar no coração", remata.