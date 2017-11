João Palhinha renovou contrato com o Sporting até 2023. Segundoapurou, a extensão do vínculo foi assinada esta quarta-feira, depois de clube, jogador e Stellar Group - empresa que gere a carreira do médio-defensivo e que assumiu papel importante nas negociações - terem chegado a um acordo. O jovem médio, de 22 anos, deverá ver a sua claúsula de rescisão subir dos 45 para os 60 milhões de euros.Formado em Alcochete, onde chegou em 2012, João Palhinha disputou três jogos esta temporada em todas as competições, tendo apontado dois golos, ambos no encontro da Taça de Portugal, diante do Oleiros, o único em que foi titular. A forte concorrência promovida por William Carvalho, Battaglia e até Petrovic tem dificultado a obtenção de minutos pelo camisola 66 na presente temporada.

Autor: Alexandre Carvalho