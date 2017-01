João Pereira deverá ser anunciado como reforço do Trabzonspor esta semana, apurou Record. Depois de ter alcançado uma plataforma com o clube turco, o lateral-direito, de 32 anos, ruma a uma nova aventura na carreira, isto numa altura em que estava a seis meses de terminar contrato com o Sporting.Com efeito, já não será opção no encontro de quarta-feira, em Setúbal, a contar para a derradeira jornada do Grupo A da Taça CTT. João Pereira abandona Alvalade a... apenas um jogo de completar 150 de leão ao peito. Chegou em 2010 e ficou até 2012, antes de rumar ao Valencia. Ainda representou o Hannover antes de voltar ao Sporting, por pedido expresso de Jorge Jesus, que o treinou no Sp. Braga.

Autores: Alexandre Carvalho e Bruno Fernandes