Recorde-se que o lateral direito, de 32 anos, assinou pelos turcos do Trabzonspor , após época e meia no Sporting.

Obrigado @Sporting_CP pelo carinho com que sempre me trataram. Desejo o melhor a este enorme clube e serei eternamente grato. 1 adepto mais pic.twitter.com/Mchd52Ktvg — João Pereira (@jpsp47) 5 de janeiro de 2017

João Pereira despediu-se esta quinta-feira do Sporting com uma mensagem nas redes sociais, na qual agradece o carinho que sempre recebeu em Alvalade."Obrigado Sporting pelo carinho com que sempre me trataram. Desejo o melhor a este enorme clube e serei eternamente grato. Um adepto mais", escreveu o jogador na sua conta no Twitter.

Autor: Luís Miroto Simões