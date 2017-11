João Pinheiro nega ter pedido dinheiro para Bruno de Carvalho e de ter estado envolvido na conclusão da transferência de Tanaka. "Apenas posso dizer que se trata de uma mentira hedionda e não tecerei mais considerações, a não ser se necessário, na hora e no local certos", disse ao empresário que no defeso intermediou dois negócios do Sporting (Doumbia e Schelotto) e dois do Benfica (Mitroglou e compra de Keaton Parks).