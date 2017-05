João Vieira Pinto representou a Federação Portuguesa de Futebol na cerimónia de inauguração da estátua de Rui Patrício, em Leiria, e o antigo internacional português não poupou nos elogios ao atual guarda-redes da Seleção Nacional e do Sporting, considerando que a iniciativa se justifica plenamente."É uma justa homenagem a um dos heróis nacionais. Fui colega dele, tem tido um percurso exemplar, é um profissional exemplar. No Euro'2016 teve uma prestação enorme. Todos os jogos foram muito difíceis, mas passou sempre segurança e tranquilidade ao grupo. Foram defesas fundamentais para chegarmos ao sucesso e ainda tem muito para nos dar", afirmou o vice-presidente da FPF no discurso de ocasião, esta segunda-feira, na inauguração do monumento.A estátua de bronze, com quatro metros de altura, e retrata a grande defesa de Rui Patrício depois de um cabeceamento do francês Griezmann, durante a final do Euro'2016, que Portugal conquistou o ano passado. A iniciativa partiu de Carlos Matos, emigrante português em França, que também esteve na inauguração, agradecendo o contributo do guardião para o sucesso da Seleção Nacional no Europeu. "Nós, emigrantes, passamos a ser vistos de outra forma depois desse jogo", lembrou.