Não são os 8 pontos que separam o Sporting do líder Benfica que travam as aspirações do Sporting em conquistar o título de campeão nacional. Quem o garante é Joel Campbell que, em entrevista ao jornal do clube, sublinha o objetivo dos verde e brancos."Somos uma equipa grande e temos de pensar sempre no título. Estamos na luta e 8 pontos não são algo que não se consigam superar. Faltam jogar-se muitíssimos pontos e nós temos uma grande equipa que pode ser campeã", afirmou o costa-riquenho.Para o avançado, de 24 anos, as arbitragens também influenciaram a atual pontuação dos verde e brancos. "Normalmente os árbitros erram para uns e para outros, mas tem-nos calhado mais erros contra do que a favor. Com outras decisões das arbitragens podíamos estar melhor, mas temos de seguir em frente porque ainda falta muito", sublinhou recordando o jogo frente ao Benfica. "Sentimos que fomos bem melhores do que a outra equipa, mas às vezes o futebol é assim. Há decisões que afetam os jogos, mas já não se pode voltar atrás e temos de dar o passo em frente, de forma a dar a alegria aos adeptos e isso passa por ser campeão".

Autor: Sofia Lobato