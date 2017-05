Continuar a ler



Já Ana Borges, que está no Sporting por empréstimo do Chelsea, também expressou a enorme felicidade. "Sou campeã pelo clube do meu coração e isso é o mais importante. Isto é fruto do trabalho das 23 jogadoras, do 'staff'. Muito feliz. Nada disto seria possível se não fossemos uma equipa coletiva, não só dentro, mas também fora de campo", sublinhou a internacional portuguesa, de 26 anos.



"Não fazia sentido vir para Portugal e não lutar pelos títulos em questão. Hoje somos campeãs. Vamos disputar a Taça. No entanto, agora vamos desfrutar do título", adiantou, lembrando que a eventual continuidade no clube de Alvalade não depende dela: "Tenho contrato [mais dois anos] com o Chelsea e vamos esperar."

A capitã Solange Carvalhas, que é a melhor marcadora do Sporting e do campeonato - soma 33 golos, tantos quantos Joana Vieira (Futebol Benfica) -, salientou a justiça do triunfo. "Foi uma época bastante longa e difícil. Sabíamos que todos os jogos iam ser finais. Mas acho que fomos justos vencedores, fomos a equipa mais constante, a equipa que quis mais ganhar este título e é mais do que merecido", frisou."Fico contente pelo Sporting ter apostado em mim e pela equipa técnica ter confiado em mim. Fico feliz por ter contribuído para este título com golos e assistências, mas isto é fruto do trabalho de todas", acrescentou ao goleadora leonina, de 25 anos.