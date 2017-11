Tal como Record noticiou recentemente, Bruno de Carvalho e Jorge Jesus acordaram um compromisso no sentido de que não será negociado nenhum dos jogadores que o treinador entende como absolutamente fundamentais para o assalto à conquista do campeonato, principal desígnio a que o presidente se propôs perante os sócios do Sporting.

Neste lote estão consagrados jogadores como Rui Patrício, Coates, William, Bruno Fernandes, Gelson e Bas Dost, entre outros, ou seja, as principais joias da coroa leonina. As ‘segundas linhas’ poderão proporcionar eventuais negócios de ocasião e só nesse contexto serão registadas entradas para além da contratação de uma alternativa a Bruno Fernandes.

Autores: Alexandre Moita e Vítor Almeida Gonçalves