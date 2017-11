Apesar de o Sporting ter ultrapassado a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, Jorge Jesus ganhou aí mais uma dor de cabeça, que dá pelo nome Jonathan Silva. O lateral-esquerdo foi titular mas saiu lesionado logo aos 12’, com queixas no joelho direito após despique com o famalicense Rui Costa.

O argentino foi avaliado num primeiro momento pela equipa médica liderada por Frederico Varandas, que suspeitou de uma lesão no ligamento. Segundo Record apurou, só nas próximas horas realizará a reavaliação, que depois ditará o tempo de paragem.

