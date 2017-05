Continuar a ler

"Estou feliz e tenho contrato com o Ludogorets. Se for para sair, sairei pela porta da frente, pois faço um bom trabalho aqui. Deixo estas questões para o meu empresário e o clube decidirem", acrescentou Cafú, que, segundo a imprensa inglesa, estará também a ser seguido por Wes Ham e Leicester, apontando um aspeto que joga a seu favor numa eventual mudança para Portugal ou Inglaterra.



"Sou um jogador bastante inteligente e soube assimilar rapidamente o futebol europeu. Fico feliz em poder ajudar e quem ganha com isso é o clube", concluiu Jonathan Cafú.



Jonathan Cafú, avançado brasileiro do Ludogorets, voltou esta terça-feira a pronunciar-se sobre o interesse demonstrado pelo Sporting e há muito noticiado por Record . O dianteiro, que antes de rumar à Europa, representou o Ponte Preta e o São Paulo, mostra-se honrado com a abordagem, mas garante estar tranquilo, entregando assunto aos seus representantes."Fico muito feliz em saber que estes grandes clubes vêm atrás de mim e do meu trabalho. Todos os jogadores sonham em representar uma equipa grande e eu também. Fico feliz por o Sporting ter procurado o meu futebol", confessa o dianteiro, bicampeão búlgaro, em declarações à ESPN Brasil, evitando colocar pressão sobre os responsáveis leoninos.

Autor: João Lopes