A questão do reforço do lado esquerdo não é propriamente uma necessidade da SAD do Sporting. No plantel há Fábio Coentrão e Jonathan Silva, dois jogadores tidos como capazes de assegurar uma época de competição, e também por isso a estrutura dos leões entende como prioritário reforçar outras posições.Em relação ao argentino, a SAD está a par do interesse de alguns clubes, desde logo o Boca Juniors, mas não há intenção de negociar o jogador, a menos que apareça uma proposta de todo irrecusável. Jonathan Silva, de 23 anos, tem a confiança de Jorge Jesus e da própria estrutura do Sporting, que em julho anunciou a a renovação contratual até 2022. A cláusula é de 45 M€.