Jonathan Silva saiu lesionado logo aos 12' do Sporting-Famalicão , com um problema no joelho direito após um lance dividido junto à linha de fundo. O lateral-esquerdo ficou desde logo a coxear e a agarrado à perna, acabando por dar lugar a Gelson Martins.Desta forma, terminou mais cedo a experiência de Jorge Jesus, que lançou no onze o argentino e Fábio Coentrão, colocando o internacional português como extremo, à frente do sul-americano na ala esquerda.