Jonathan Silva aproveitou a interrupção da Liga para ultimar o pedido de passaporte italiano. Segundo Record apurou, o jogador argentino deslocou-se ontem a Itália (onde o Sporting voltará no dia 18 para defrontar a Juventus) para levantar o documento que lhe permite, a partir de agora, usufruir do estatuto de dupla nacionalidade e deixar, assim, de contar como extracomunitário. Um pormenor que pode fazer toda a diferença de futuro na Europa, abrindo portas de um mercado que, de outra forma, poderiam continuar fechadas. Jonathan é natural de San Justo, na Argentina, mas tem ascendência italiana, por parte de uma avó, motivo pelo qual pôde reivindicar o direito à cidadania.

O lateral-esquerdo, de 23 anos, cumpriu a formação e o início de carreira no Estudiantes, clube de La Plata, 60 quilómetros a sul de Buenos Aires, e transferiu-se para o Sporting em 2014, onde fez uma época completa com Marco Silva e metade da seguinte, com Jorge Jesus. Depois disso, esteve emprestado ao Boca Juniors, tendo voltado a Alvalade neste defeso. Já esteve no radar de clubes como o Sevilha, o Olympiacos ou o Siena, mas ficou no plantel para ser alternativa a Fábio Coentrão. Participou em oito jogos em 2017/18.