"Pedi desculpas ao Johnny, aos meus companheiros e à equipa técnica. Não está correto o que fiz, porque temos um bom ambiente e, quando sucede isto, cria-se uma bola de neve. Foi um momento de calor e não vai voltar a repertir-se", garantiu o internacional argentino, que fica agora sob a alçada disciplinar do clube argentino, sendo previsível a aplicação de uma penalização desportiva e financeira.



Para evitar escpeculações da imprensa, uma vez que a sessão de trabalho decorreia à porta aberta, o técnico do Boca Juniors obrigou os dois defensores - que, curiosamente, no treino atuavam na mesma equipa - a comparecerem na sala de imprensa, para justificarem a sua conduta perante os jornalistas.



Jonathan Silva tem contrato com o Sporting até junho de 2019 e termina o empréstimo ao líder do campeonato argentino a meio de 2017, devendo regressar a Lisboa, para, uma vez mais tentar convencer Jorge Jesus.

Jonathan Silva em cena de pancadaria no treino do Boca Juniors

Jonathan Silva, que esta terça-feira se envolveu numa cena de pugilato com o companheiro de equipa Juan Insaurralde, já pediu desculpas pelo incidente ocorrido durante a sessão de treino do Boca Juniors, clube ao qual o lateral-esquerdo está emprestado pelo Sporting.O inesperado episódio levou o treinador Guillermo Barros Schelotto a interromper a sessão de trabalho e a expulsar os dois futebolistas do treino. "Vão-se os dois e se quiserem não voltem mais", disparou o treinador do Boca Juniors, acrescentando mais um comentário, que optamos por não reproduzir.

Autor: Alejandro Panfil. Buenos Aires. Argentina