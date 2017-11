Confirma-se o pior cenário para Jonathan Silva. O lateral-esquerdo argentino vai mesmo ser operado para debelar a lesão no ligamento lateral interno do joelho direito e vai ficar de fora da competição entre 10 a 12 semanas. A cirurgia vai ser realizada já esta segunda-feira.O defesa, de 23 anos, lesionou-se no encontro com o Famalicão, na última quinta-feira, após um choque aparentemente inofensivo com Rui Costa , e foi substituído por Gelson. Jorge Jesus fica agora com apenas um lateral-esquerdo disponível, Fábio Coentrão, embora Bruno César e Acuña, este último ainda a recuperar de lesão, possam ser utilizados na mesma posição.