"Este é um grupo de jovens, muito bom. É um evento que vem consolidar a união que este grupo tem dentro e fora de campo. Equipa não são só os jogadores. Estamos a falar de todo um staff de cinquenta e muitas pessoas, ligadas ao futebol profissional. É muito bom partilharmos todos este convívio, porque é assim que se começa a estabelecer metas e a criar um grupo vencedor", argumentou o técnico da equipa de Alvalade.



Em dia de aniversário, Rui Patrício teve direito a uma análise personalizada por parte do treinador Jorge Jesus.



"Todos os jogadores vão evoluindo na sua carreira. Os guarda-redes, em particular. É um jogador de equipa, como é óbvio, mas, em muitos momentos do jogo, tem de estar sozinho. Ao longo dos anos, o Rui tem feito uma evolução muito boa, é normal quando se tem qualidade e, principalmente, na posição especifica do guarda-redes. Quantos mais anos têm melhores são", defendeu o treinador dos leões, em declarações à Sporting TV, reforçando, mais adiante, o seu ponto de vista.





"Está provado pela prática e pelo passado dos guarda-redes de hoje no panorama mundial. O Rui está dentro dessa bitola. É um guarda-redes como muitos que fizeram historia no Sporting, pelo seu passado. Espero que ele continue e com a mesma paixão pelo Sporting", desejou o técnico verde e branco.