Jorge Jesus estava satisfeito com o desfecho do jogo, mas não se mostrou surpreendido com réplica oferecida pelo Paços de Ferreira: "Sabíamos que na Mata Real não é fácil ganhar, especialmente os grandes, e o Paços ainda não tinha perdido aqui. Ia ser um jogo competitivo, muito disputado, onde o Sporting teria de ter argumentos para o vencer. A equipa defendeu bem, esperou pelas oportunidades que teve. Das que teve, concretizou duas e podia ter concretizado mais uma ou duas", analisou o treinador leonino.O golo do adversário surgiu numa fase em que, segundo Jesus, a equipa estava "desconcentrada". "O Paços teve a oportunidade de fazer 1-1 ainda na primeira parte, mas o Sporting controlou sempre o jogo e na fase de desespero, do tudo ou nada, da molhada, o Paços acabou por fazer um golo de canto com a minha equipa desposicionada, a passo e desconcentrada", referiu, prosseguindo: "Mas a vitória foi importante para recuperar pontos em relação ao FC Porto. Continuamos na luta, a tentar chegar o mais possível ao 1.º lugar. O objetivo foi alcançado, com uma vitória suada, contra uma equipa muito competitiva que não é fácil de parar."O Sporting aproveitou da melhor forma o 'deslize' do FC Porto na Vila das Aves e Jesus mostra-se feliz por isso: "O principal é ganhar. Não olhamos para os outros, mas é óbvio que há terceiros que tiram pontos aos grandes. Quando há um terceiro a tirar pontos aos grandes e nós ganhamos é dois em um. Se não ganhássemos aqui o empate do FC Porto não importava. Assim, juntámos o útil ao agradável."