Jesus debruçou-se depois sobre a receção ao Feirense, dizendo que os leões têm de arranjar soluções para triunfar nessa partida e voltando a pedir o apoio das bancadas: "Contra o Feirense como contra qualquer equipa, em casa temos sempre como objetivo ganhar e somar três pontos, sabendo que os adversários, quando jogam no nosso estádio, fazem o caminho e a estratégia deles, jogam fechados. Temos de tentar arranjar soluções e trabalhamos durante a semana para esse propósito. Os nossos adeptos têm sido e continuam a ser fundamentais para o percurso da equipa".



Ausências confirmadas



Jorge Jesus confirmou que, à semelhança de Spalvis, o trio Rúben Semedo, Schelotto e Rui Patrício vai falhar o encontro com os fogaceiros.



"Esses três que normalmente têm vindo a jogar não estão em condições de ir para o jogo. Não vão fazer parte da lista de convocados", concluiu.



Jorge Jesus confessou este sábado que a equipa do Sporting "sentiu muito" o afastamento da Taça CTT, a meio da semana, diante do V. Setúbal."Não vamos esconder que, quando não se ganha, a equipa sente. Com a derrota de Setúbal, a equipa sentiu muito esta nossa saída da Taça CTT, mas com a ajuda dos adeptos espero que tudo se possa ultrapassar e ser mais fácil", frisou o técnico, em conferência de imprensa.

Autor: Luís Miroto Simões