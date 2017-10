Continuar a ler

"É sempre melhor ganhar mas numa prova europeia essa situação não tem muita influência. Estes jogos dão-te uma adrenalina que ultrapassa quando não consegues ganhar. Amanhã vamos encontrar um adversário com outro estatuto e argumentos que nos vai criar imensos problemas. Temos de defender tão bem quanto em Turim. Mathieu e Piccini não vão recuperar. William amanhã vamos saber. Só amanhã teremos a certeza absoluta."Espero que não faça o que fez em Turim (risos), a primeira vez que tocou na bola assistiu para golo. É um excelente jogador tecnicamente, tanto faz jogar em qualquer corredor e é muito forte no um para um. Muitas vezes não precisa da equipa para as suas jogadas. Tenho palpite que não vai jogar mas Allegri é que sabe. É um jogador de seleção do Brasil e tem feito uma carreira muito interessante. É um dos grandes jogadores da Juve.""Obriga-me a pensar de forma diferente. William é fundamental na forma como o Sporting prepara o jogo a sair. Se ele não puder jogar mentalizo-me na possibilidade que houve de ele sair no verão - e felizmente que não saiu. Vou ter de encarar a situação normalmente. Tenho plena confiança no jogador que lançar na posição dele, acredito em todos os jogadores. Todos os treinadores têm sempre mais opções por um ou outro, mas não deixam de acreditar em todos. Não há muitas opções para ser difícil a decisão da substituição e quem jogar dar-me-á toda a confiança.""É o que mais me tem preocupado. Se a Juve já me preocupava por si só, ficar sem esses jogadores [n.d.r.: Piccini e Mathieu] é muita gente. Se eles têm jogado mais, têm mais rotinas mas acreditamos no que fazemos e nos jogadores que temos. Esperamos que corra dentro da normalidade.""Acreditamos que sim mas ele amanhã é que dará resposta. Chegou no fim do mercado, teve bom desempenho na estreia e amanhã terá uma oportunidade. Jogou no Macedónia-Itália, não é novidade nenhuma. Confio nele e de certeza que vai dar boa resposta. É bom para ele e para o Sporting, e para o treinador para perceber até que ponto tem capacidade para desenvolver o potencial.""Não vamos jogar com uma equipa qualquer, uma das cinco melhores do Mundo. No nosso grupo temos duas das cinco. Independentemente de jogar William ou Mathieu, as dificuldades já são imensas. Sem eles será pior? Vamos ver. Estes jogos e oportunidades para alguns também são boas, às vezes há surpresas para o treinador que do ponto de vista do futuro acrescentam um jogador à valorização do plantel. Mas jogar A ou B não mudará a ideia de jogo nem a estratégia, nem a forma como sairemos para o ataque.""Sempre foi um futebol muito evoluído tecnica e taticamente. Sempre teve grandes jogadores no seu campeonato. Nos últimos anos tem vindo a fazer um investimento, como o Milan, a Lazio, a Roma... têm jogadores com muita qualidade que aumentam a qualidade de jogo das equipas. Não é por acaso que as equipas italianas nas provas europeias estão bem posicionadas. É um campeonato com muita qualidade, do ponto de vista tático dos mais difíceis da Europa. É uma forma de olhar para o jogo onde o conteúdo tático é muito importante.""Acuña não tem as características do Dybala e do Messi. Messi tem 30, Dybala 22, mas este tem um potencial e características iguais às do Messi. Tenho a certeza que o Dybala vê muitos jogos do Messi e aprende muito com ele. Mais 3, 4 anos, o Messi terá 35, o 'Rei' Ronaldo já também está com 37, será Neymar e Dybala na Europa que vão tentar ganhar as posições daqueles dois, que são os melhores. Acuña é completamente diferente. Não me importava nada mas não tem nada a ver. Diferença muito grande."