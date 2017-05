Jorge Jesus foi absolvido num processo disciplinar aberto em janeiro pelo Conselho de Disciplina (CD) por alegado "incumprimento da medida de suspensão de atividades". A este processo tinha sido também anexada uma queixa do Benfica pelo mesmo motivo.

Em causa estava a presença do treinador do Sporting na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Feirense, numa altura em que estava suspenso por 15 dias devido à expulsão no jogo com o V. Setúbal, a contar para a Taça CTT.

Continuar a ler