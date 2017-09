Continuar a ler

Depois, focando-se na alteração no grupo onde os leões estão inseridos, com a entrada do Belenenses e saída do Portimonense devido à desclassificação do Real, o técnico admite satisfação com o facto de todos os jogos do Sporting se irem realizar em Lisboa, ainda que meramente do "ponto de vista logístico".



"Só pela perspectiva das viagens, mais nada. É um grupo muito competitivo, desportivamente é igual. Tanto o Belenenses como o Portimonense são duas equipas fortes", vincou.