Claques do Sporting arrasam equipa e ficam 20 minutos em silêncio

Jorge Jesus deixou elogios ao comportamento dos adeptos do Sporting na partida de hoje com o Chaves, pese o facto de das bancadas terem surgido muitas críticas à equipa."Quando não ganhas, arranja-se várias questões que podes apontar à equipa. Se não ganhas há sempre qualquer coisa que não está bem. Queríamos acabar com uma vitória e os adeptos demonstraram que estão com a equipa. A presença de 32 mil pessoas é importante. Fizemos uma primeira meia hora espetacular e golos com facilidade", começou por analisar o treinador leonino, em declarações à Sport TV."Fizemos 70 pontos esta época, menos 14 do que a temporada passada. É uma diferença muito grande. Este ano o campeão fez 82 pontos, o ano passado fizemos 86. Mas foi o que foi e temos de assumir."