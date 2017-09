Jesus e o pedido do presidente da Federação da Costa Rica: «Trato é dos problemas do Sporting»

Jorge Jesus comentou esta sexta-feira o afastamento de Bryan Ruiz dos trabalhos do Sporting, não entrando em pormenores e referindo apenas que terá de ser o médio costa-riquenho a decidir agora que rumo dar à sua carreira."Bryan Ruiz é um grande jogador e grande profissional mas agora é outro momento da carreira dele, das responsabilidades do Sporting em relação ao jogador, e como tal ele terá o seu percurso, que terá de ser ele a decidir, não eu", limitou-se a dizer o treinador leonino, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de sábado com o Moreirense.Como Record explica na sua edição impressa de hoje, discussões com Jesus acabaram, entre outros motivos, por ditar a sua dispensa. Leia toda a história aqui