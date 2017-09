Jorge Jesus lamentou esta terça-feira o empate dos leões em casa diante do Marítimo, na primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga, mas está satisfeito com a exibição da equipa, que contou com nove novidades no onze inicial.



"Bom jogo. Faltou o objetivo que era ganhar. Mas havia outro, que era por a grande maioria destes jogadores, que não tem jogado tanto. Foi um teste às capacidades de alguns jogadores em competição. Tivemos respostas muito boas. Jogo melhor na segunda parte, as substituições deram mais velocidade. Na primeira o Marítimo controlou os nossos passos. O Doumbia teve 5 remates na baliza e três oportunidades de golo. Foi um dos que eu gostei. 0-0 deixa tudo em aberto na mesma e estou satisfeito com o jogo e com a maioria daquilo que os jogadores fizeram. Com o senão de não ter vencido", confessou.

O técnico dos leões assume que a gestão do plantel é importante. "Nós jogámos com o Tondela sábado, hoje é terça. Os jogadores não estavam recuperados e lançamos estes porque achávamos que estavam melhores. Sábado temos já o Moreirense, terça-feira o Barcelona. Agora já tenho mais certezas sobre estes jogadores", admitiu o técnico, antes de elogiar Ristovski. "É um jogador que quando o Piccini não tiver em condições vai dar-nos segurança. Claro que ainda não está com a mesma adaptação, mas dá-nos a tranquilidade para quando precisarmos dele."

Autor: José Morgado