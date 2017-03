Jorge Jesus revelou esta sexta-feira, na conferência de imprensa de lançamento da partida de sábado, com o Nacional, que Adrien deverá estar de volta ao onze dentro de alguns jogos, beneficiando da paragem das competições internas para os jogos das seleções. Pelo meio, elogiou o departamento médico do Sporting e congratulou-se com as soluções que encontrou para suprir a ausência do influente médio leonino."É a segunda vez, este ano, que Adrien vai estar de fora à volta de um mês e meio, dois meses. Praticamente, esta época, esteve quatro meses sem poder jogar. Segundo o Dr. Varandas, a recuperação está boa, dentro dos prazos que departamento médico estabeleceu, para que o Adrien possa ser uma solução daqui a uns jogos", o treinador do Sporting, antes de analisar a resposta dada nos útlimos jogos pelos 'substitutos' do capitão.

"Esta lesão obrigou-me a fazer alguns ajustes. Experiências. Não direi inventar, pois não inventei nada, mas acertei com o Bryan ou com o Bruno. Aquela posição tem estado bem ultimamente. O Bryan esteve bem no jogo com o Tondela", constatou Jorge Jesus, a terminar.

Autores: Luís Miroto Simões e João Lopes