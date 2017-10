Jorge Jesus concorda com as medidas propostas ontem por Fernando Gomes na Assembleia da República. O treinador do Sporting sublinhou esta quinta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Rio Ave, o bom trabalho que o presidente da FPF tem levado a cabo."Tenho uma opinião favorável [sobre proposta de Fernando Gomes]. Todas as pessoas que têm responsabilidade - e ele tem feito um trabalho excelente - que tenham a preocupação de poder chamar à atenção algumas pessoas que podem ter uma participação em determinadas ações. Foi isso que o presidente da FPF tentou fazer. Todas as ideias que sejam para chamar à atenção e favorecer este mundo do futebol, esta indústria… Temos de saber valorizá-las. Não são só os jogadores e os treinadores; fora de campo todas as entidades têm de saber valorizar. Estou de acordo com as medidas para isso", afirmou o técnico.