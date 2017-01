Continuar a ler

O técnico verde e branco destacou, no entanto, a entrega do holandês e como a evolução tem vindo a ser feita, apesar das barreiras linguísticas entre ambos.



"Por isso é que hoje é o melhor marcador do campeonato e também está mais fácil para ele. Quando chegou não sabia dizer uma palavra em português. Fala inglês e, portanto, tornou-se mais fácil, mas não é a mesma coisa, explicando ao pormenor o que tem de ser feito. Ele também está a evoluir nesse capítulo", acrescentou. "É aquilo que os treinadores não sabem quando contratam os jogadores. Olhas para ele técnica e taticamente, mas não sabes o que está dentro do jogador. E o Dost é um autêntico profissional, que todos os dias me pede para ficar a trabalhar com ele, quer aprender sempre mais e a valorização dele tem sido por esse motivo".

Jorge Jesus deixou vários elogios a Bas Dost, avançado holandês que chegou esta temporada para reforçar o ataque, depois da saída de Slimani para o Leicester no verão, sublinhando, em entrevista à 'Sporting TV', o trabalho que tem vindo a ser feito para o adaptar ao futebol que idealizou para o Sporting."É diferente e bem diferente. Dost tem uma característica, está muito adaptado a um futebol em que não participa muito nas ações de ligação do jogo. Está muito habituado a participar só na finalização", começou por analisar. "Joga muito distante do portador da bola e nós, durante estes meses, temos vindo a criar nele novos hábitos de posição, de ligação com a equipa, melhorando como fizemos com o Slimani, melhorando a sua capacidade a jogar de costas para a baliza e as suas decisões, reforçando aquilo que ele tem de bom: é um grande finalizador".

Autor: João G. Oliveira