Antes disso, o técnico leonino foi questionado sobre o facto de Coentrão ter ficado inconsolável quando foi substituído no encontro da 1.ª mão."O Fábio foi substituído, no campeonato está farto de ser substituído. Ficou emocionado porque se calhar pensou que podia ter jogado mais tempo. Para nós é normal, natural. Vamos ver se amanhã está em condições. Veio de lá com alguns problemas por causa do sintético. Ainda não treinou, vamos ver se está bom para amanhã", referiu.

A última pergunta da conferência de imprensa de antevisão do Sporting-Astana (quinta-feira) foi sobre o passado de Jorge Jesus no Benfica, com o técnico leonino a explicar que foi bem tratado na Luz e que está no Sporting para repetir a receita de sucesso."Nunca vou renegar o meu passado com treinador, que começou no Amora e teve o Benfica como o meu último clube antes de vir para o Sporting. Claro que fui feliz no Benfica. Ganhei 10 títulos. Fui bem tratado. Saí de lá com títulos. Quando cheguei ao Benfica, o Benfica tinha sido campeão duas vezes em 18 anos. Vim para o Sporting para tentar fazer o mesmo. A minha ideia é fazer no Sporting o que fiz no Benfica", disse.