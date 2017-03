Continuar a ler

"Depois do dérbi tive oportunidade de lhe dizer o que pensava em relação aos lances do jogo. Depois, o CA tentou branquear um pouco o que aconteceu com uma nota oficiosa da UEFA... que não aconteceu. Uma nota informal não tem nada a ver com uma formal. Como treinador, tentamos corrigir os nossos erros e penso que o Jorge Sousa depois deter visto este jogo tentará corrigr os erros dele e não agarrar-se à decisao do CA sobre algo que a UEFA oficialmente não disse, para não branquar as coisas", afirmou o treinador leonino na conferência de imprensa de antevisão ao jogo em Alvalade (20h15), explicando que as críticas a Jorge Sousa são "construtivas", na medida em que o considera um bom árbitro.



Pedro Pinto, diretor-geral de comunicação e média da UEFA, revelou numa entrevista a Record que o organismo que tutela o futebol europeu nunca se pronunciou oficialmente sobre os dois penáltis (de Pizzi e Nélson Semedo) reclamados pelo Sporting no dérbi com o Benfica. Algo que contraria a informação do Conselho de Arbitragem da FPF de que a UEFA teria validado a decisão de Jorge Sousa em não assinalar falta nas duas jogadas.Ora, aproveitando o facto de o árbitro portuense voltar a apitar um jogo do Sporting - no domingo, diante do V. Guimarães -, Jorge Jesus acusou o CA de branquear a situação e espera que o juiz aprenda com os erros, ao invés de se agarrar à nota da UEFA que, afinal, nunca existiu de forma oficial.

Autor: João Socorro Viegas