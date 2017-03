Continuar a ler

"O mais importante é eu perceber o que o Sporting tem de fazer para ganhar. Nestes últimos jogos, queremos ir á procura de vitórias, que tragam confiança e pontos. É por isso que corremos. Queremos chegar-nos o mais possível aos dois rivais, sabendo que dificilmente vamos ultrapsssá-los. Mas queremos recuperar ao máximo os pontos de atraso e afastarmo-nos do quatrro classificado. Neste momento, esta é a verdade dos factos", sintetizou o técnico dos leões, que, pelo meio, deixou ainda elogios ao treinador contrário.





"O Tondela é uma equipa que está a bater-se para não descer, muito competitiva, que tem um treinador novo e está a identificar-se com os seus conceitos. São dois jovens - tanto o Pepa como o Petit - treinadores com qualidade para o futuro", previu, a terminar, Jorge Jesus.

"Trabalhei em equipas pequenas e sei o que isso é. Contra os grandes tem-se uma adrenalida e uma motivação diferentes. Nesses jogos, correm muito mais do que o normal. Vai acontecer-nos isso, mas estamos preparados. Temos de arranjar argumentos para que a intensidade deles não seja maior do que a nossa, pois, sendo nós melhores tecnicamente, temos mais hipóteses de ganhar", explicou Jorge Jesus, que não admite que a sua equipa se desmotive, pelo facto do Sporting não lutar, neste momento, por qualquer título."A classificação das equipa é diferenciada, mas, pelo facto de não estarmos a correr por nenhum titulo, não podemos não estar motivados. Quem não estiver tem de mudar de profissão", sugeriu o treinador do Sporting, antes de recordar quais os objetivos da equipa, para o embate com o Tondela e para o que resta da Liga 2016/17.