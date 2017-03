Jorge Jesus considera que a irregularidade do Sporting na presente temporada tem sido um dos fatores explicativos para a diferença pontual em relação a Benfica e FC Porto. É nesse sentido que o treinador leonino sublinha que a equipa não pode ficar satisfeita por, diante do Tondela, ter a oportunidade de chegar ao quinto jogo seguido sem perder."Na época passada, nos últimos 10 jogos somámos 9 vitórias. Pensávamos que as coisas podiam ser melhores esta temporada só que foi ao contrário, mas sei o que não correu tão bem. Também se aprende com os erros. Estar quatro ou cinco jogos sem perder não é nada, é sempre mau. Se queres andar ao nível do FC Porto e do Benfica tens de fazer o que fizeste o ano passado, ter uma equipa forte como o Sporting tinha o ano passado", explicou Jesus na conferência de antevisão à partida com os beirões (sábado, às 20h30).Sem grandes ambições a nível classificativo, Jesus referiu que o lançamento de jovens surge com a ideia também de preparar o futuro mas sem descurar o presente: "Tudo o que fazes, independentemente dos objetivos, é sempre a preparar a próxima época pela positiva e negativa. Estes jovens em que acreditamos são jogadores com quem temos vindo a preparar o presente, para ganhar, seja contra quem for, mas com uma perspetiva de futuro. Se te começam a dar boas indicações na competição, vais estar mais seguro e antecipar as tuas decisões de futuro."

Autor: João Socorro Viegas